Lelettorale | Ceccanti ' fini condivisibili ma i mezzi sono sbagliati'

Il docente di diritto elettorale ha commentato che i fini della legge sono condivisibili, ma ha criticato i mezzi utilizzati. Ha sottolineato l'importanza di mantenere separati i discorsi sugli obiettivi da quelli sugli strumenti adottati. La sua analisi si concentra sulla distinzione tra le finalità e le modalità di attuazione della normativa elettorale.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Sulla legge elettorale bisogna distinguere nettamente il dibattito sui fini da quello sui mezzi. E' giusto il fine, che deve essere l'obiettivo gerarchico più importante, di favorire una scelta degli elettori sulla maggioranza di Governo evitando pareggi (che non sarebbero gestibili dai partiti odierni e che sfocerebbero in elezioni ripetuti) o esiti oligarchici (in Italia i partiti non sono in grado dopo il voto di stipulare alleanze basate sul rispetto chiaro del rapporto tra consenso, potere e responsabilità, affidando la guida del Governo alla personalità indicata dal partito più votato della coalizione che si viene a formare)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

