Lelettorale | Bonaccini ' sbagliata con premio incostituzionale e Parlamento di nominati'

Il 27 febbraio un rappresentante politico ha commentato le recenti modifiche alla legge elettorale, definendole sbagliate e sostenendo che favoriscono un Parlamento di nominati. Ha sottolineato che vengono tolte le preferenze, nonostante il governo abbia sempre espresso il supporto alle preferenze stesse. La dichiarazione si inserisce in un dibattito acceso sulle modifiche legislative in corso.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Vogliono un Parlamento di nominati, tolgono le preferenze quando Meloni ha sempre detto che era a favore delle preferenze. In tutte le elezioni i cittadini decidono, solo al Parlamento decidono in pochi chiusi in una stanza a Roma. E' una legge elettorale sbagliata, con un premio di maggioranza incostituzionale e che toglie ai cittadini il diritto di esprimessi". Lo dice Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.