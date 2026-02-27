Lelettorale | Bonaccini ' sbagliata con premio incostituzionale e Parlamento di nominati'

Il leader del partito ha criticato la riforma elettorale sostenendo che mira a creare un Parlamento composto da nominati e che prevede l'eliminazione delle preferenze, nonostante le dichiarazioni di supporto di altre figure politiche. La discussione riguarda le modifiche al sistema elettorale e le conseguenze che potrebbero derivarne sulla rappresentanza parlamentare. La questione rimane al centro del dibattito politico attuale.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Vogliono un Parlamento di nominati, tolgono le preferenze quando Meloni ha sempre detto che era a favore delle preferenze. In tutte le elezioni i cittadini decidono, solo al Parlamento decidono in pochi chiusi in una stanza a Roma. E' una legge elettorale sbagliata, con un premio di maggioranza incostituzionale e che toglie ai cittadini il diritto di esprimessi". Lo dice Stefano Bonaccini a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L.elettorale: Bonaccini, 'sbagliata, con premio incostituzionale e Parlamento di nominati'

Leggi anche: Nuova legge elettorale, Pregliasco: "Esclude la palude, ma il rischio è un Parlamento di nominati"

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

L.elettorale: Bonaccini, 'sbagliata, con premio incostituzionale e Parlamento di nominati'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Vogliono un Parlamento di nominati, tolgono le preferenze quando Meloni ha sempre detto che era a favore delle preferenze. In tutte le elezioni i cittadini decidono, solo ... iltempo.it

L.elettorale: Ceccanti, 'fini condivisibili ma i mezzi sono sbagliati'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Sulla legge elettorale bisogna distinguere nettamente il dibattito sui fini da quello sui mezzi. E’ giusto il fine, che deve essere l’obiettivo gerarchico più importante, ... lanuovasardegna.it