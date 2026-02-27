Lelettorale | Benigni Fi ' obiettivo è dare stabilità critiche avversari? Pretestuose'

Il rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che l’obiettivo principale è garantire stabilità politica. Ha inoltre commentato le critiche degli avversari definendole pretestuose. Durante un evento a Roma, ha spiegato che il nome “Stabilicum” è nato come una battuta, ma sta ricevendo attenzione e successo tra il pubblico.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Il nome “Stabilicum” è nato come una battuta, ma vedo che riscuote successo. Riflette il nostro obiettivo che è quello di dare stabilità a chi governerà. Chiunque sia. Forse sono stato il primo ad aver pronunciato la parola Stabilicum. Poi visto che funziona, possiamo tenerla no?”. Così Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia, in una intervista al Corriere della Sera a proposito della nuova legge elettorale. “Alla base del nostro lavoro - ha proseguito - c'è l'intenzione di garantire stabilità e rappresentatività”, con “una nuova legge elettorale che duri nel tempo. Credo che la nostra proposta metta chi vince le elezioni in condizione di governare per cinque anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L.elettorale: Benigni (Fi), 'obiettivo è dare stabilità, critiche avversari? Pretestuose'

Legge elettorale, Salvini: “Deve assicurare stabilità e dare valore concreto al voto”Rispondendo alle domande dei cronisti, Salvini ha spiegato che ogni testo normativo può essere perfezionato, ma ha anche sottolineato di non aver...

Gasparri (FI): "Giunto a conclusione lavoro di sintesi su legge elettorale che garantisca stabilita"(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "E' arrivato a conclusione un lavoro di sintesi che sarà poi discusso dal Parlamento.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Riforma elettorale, il blitz del centrodestra. Malumori nella Lega; L.elettorale, verso tavolo di maggioranza domani per chiudere testo - Radio Studio90 Italia; Depositata la legge elettorale voluta da Meloni. Il Pd: Irricevibile; Stabilicum: come funziona (e chi ha scritto) la nuova proposta di legge elettorale.

L.elettorale: Benigni (Fi), 'obiettivo è dare stabilità, critiche avversari? Pretestuose'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il nome Stabilicum è nato come una battuta, ma vedo che riscuote successo. Riflette il nostro obiettivo che è quello di dare stabilità a chi governerà. Chiunque sia. iltempo.it

Legge elettorale: Benigni, obiettivo stabilità, rispetto voto cittadini e governo forte e credibileIl centrodestra con Forza Italia sta lavorando ad una legge elettorale che dia stabilità al Paese, che traduca in modo chiaro il voto dei cittadini e assicuri all’Italia un governo forte e credibile ... agenziagiornalisticaopinione.it

Legge elettorale, Benigni: «Ho inventato Stabilicum e questo nome avrà successo perché vuol dire stabilità» x.com

Si è riunita la Commissione elettorale del Comune di Arce per la nomina degli scrutatori in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. I membri della commissione, presieduta dal Sindaco Luigi Germani e composta dai consiglieri comunali Alessandro P - facebook.com facebook