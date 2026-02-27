Kostov ecco la cifra per portarlo a Milano | Inter pronta a giocarsi il jolly

L'Inter ha deciso di investire su Kostov, una cifra è stata stabilita per portarlo a Milano. La strategia del club, secondo quanto si sa, prevede di puntare su giovani talenti che possano rafforzare sia il reparto tecnico che quello finanziario. La società ha scelto di affidarsi a questa linea di sviluppo, con l’obiettivo di costruire un futuro più solido.

Kostov. La nuova linea tracciata da Oaktree Capital Management per il mercato dell' Inter è chiara: puntare su giovani di prospettiva, capaci di diventare patrimonio tecnico e finanziario del club. In viale della Liberazione l'attenzione è rivolta soprattutto ai profili emergenti del panorama europeo, con un occhio particolare ai talenti dell'Est. Tra questi spicca il nome di Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa. Nonostante la giovanissima età, Kostov ha già collezionato 32 presenze stagionali, impreziosite da 11 gol e 6 assist, numeri che hanno attirato osservatori da tutta Europa. Dalla Serbia confermano che i nerazzurri sarebbero attualmente il club più vicino all'acquisto, pronti a soddisfare le richieste economiche dei campioni serbi.