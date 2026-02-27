knudsen e mathisen sono attenti holm parte bene poi si spegne

In campo, Knudsen e Mathisen si mostrano concentrati, mentre Holm inizia bene, per poi perdere slancio nel corso della partita. Dyngeland, portiere del Brann, si distingue come figura di riferimento tra i pali, dimostrando sicurezza anche con i piedi. La partita prosegue con intensità, evidenziando le diverse prestazioni dei singoli giocatori durante i novanta minuti.

Dyngeland 6,5 Regista aggiunto nelle retrovie del Brann, ma anche con le mani se la cava piuttosto bene. Miracoloso sull’incornata di Lucumi in avvio di ripresa. De Roeve 5,5 Perde il duello tra velocisti con Rowe, che comincia a cucinarlo già nel primo tempo. Nel secondo, col Brann sotto assedio, va anche peggio. Knudsen 6 Di testa le prende tutte, rendendo difficile la vita a Castro, di cui è spesso l’ombra. Cuore di capitano. Boakye 5,5 Non pulitissimo in fase di costruzione, e nemmeno sul rinvio che porta Joao Mario al gol, ma come il compagno di reparto è sempre al posto giusto. Soltved 5,5 Non si sbilancia mai più di tanto, più preoccupato a tenere d’occhio Bernardeschi che a dare manforte ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

