Kia Sorento diesel | il motore giusto al posto giusto Anche a trazione integrale

Nel mercato automobilistico europeo, dove le auto elettriche stanno conquistando spazio, torna in scena la Kia Sorento diesel. La SUV, disponibile anche con trazione integrale, monta un motore diesel che si inserisce in un segmento in evoluzione. La vettura si propone come un’alternativa per chi cerca prestazioni robuste senza abbandonare la tradizione dei motori a gasolio.

Nel panorama automobilistico europeo, dove l'elettrificazione è ormai protagonista, il ritorno di una grande SUV diesel rappresenta quasi una dichiarazione d'intenti. La nuova Kia Sorento 2.2 CRDi AWD dimostra che il gasolio può ancora essere una scelta razionale per chi percorre molti chilometri, viaggia spesso in autostrada o ha bisogno di una vettura spaziosa e versatile. Con il recente aggiornamento, Sorento evolve soprattutto nello...

