Karrion Kross riceve un misterioso messaggio da Paul Heyman in live durante un’intervista

Paul Heyman manda un messaggio all'ex star della WWE Karrion Kross durante un'intervista, facendo trapelare un possibile piano segreto In una recente intervista con Monopoly Events, l’ex Karrion Kross era pronto ad affrontare una serie di argomenti, quando all’improvviso ha ricevuto un messaggio da Paul Heyman. Il conduttore, Jamal Niaz, inizialmente si è chiesto se Kross gli stesse prestando attenzione, dato che Kross continuava a guardare il suo telefono e dalle sue espressioni era palesemente stato colto alla sprovvista. OH SH*T PAUL HEYMAN TEXTED KARRION KROSS MID INTERVIEW?????????????? pic.twitter.comzTyVZNxwsP Ma poi Niaz ha dato un’occhiata al telefono e ha chiesto se poteva rivelare chi fosse ai telespettatori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AAA: Possibile ritorno sotto ala WWE di karrion Kross.Karrion Kross si tiene aperte le sue opzioni, inclusa una possibile corsa nella AAA.