Kabul sotto attacco | forti esplosioni scuotono la capitale afghana dopo i raid pakistani

Nella notte, Kabul è stata teatro di intense esplosioni che hanno colpito la città. L’evento si verifica a poche ore da un’operazione militare annunciata lungo il confine con il Pakistan. La situazione si evolve rapidamente, lasciando la capitale in uno stato di forte allerta. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla natura degli attacchi o sulle cause.

Forti esplosioni hanno scosso Kabul nella notte, poche ore dopo l’annuncio del governo talebano di un’offensiva al confine contro il Pakistan. Giornalisti dell’Afp, testimoni e residenti riferiscono di almeno otto esplosioni nella città, accompagnate da raffiche di colpi d’arma da fuoco e dal rumore di aerei da combattimento. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha confermato gli attacchi aerei su Kabul, Kandahar e la provincia di Paktia, definendo il Pakistan “codardo” ma precisando che al momento non si segnalano vittime tra i civili. Anche il valico di Torkham, principale punto di confine tra i due Paesi, è stato teatro di spari e bombardamenti, mentre gli afghani rientrati dal Pakistan fuggivano dai combattimenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

