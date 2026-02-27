Juventus | Vlahovic vicino al rientro

La Juventus si avvicina al ritorno in campo di Dusan Vlahovic, che dopo un febbraio segnato da infortuni, polemiche arbitrariali e l’eliminazione in Champions League contro il Galatasaray, sta per rimettersi in forma. La società ha comunicato che il calciatore è a un passo dal rientro, offrendo così una possibile soluzione offensiva in vista delle prossime partite.

Dopo un febbraio da incubo segnato dall’eliminazione in Champions League contro il Galatasaray (3-2 allo Stadium non sufficiente per ribaltare il 5-2 dell’andata), infortuni e polemiche arbitrali, la Juventus riceve una notizia attesa da settimane: Dusan Vlahovi? è vicinissimo al rientro in campo. Il centravanti serbo della Juventus, out dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic vicino al rientro Juventus: Vlahovic pronto al rientro?Buone notizie dall’infermeria Juventus: Dusan Vlahovic accelera il rientro e potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti già a partire dai... Juventus: Vlahovic, possibile rientro anticipatoBuone notizie dall’infermeria Juventus: Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo prima del previsto. Dusan Vlahovic' CAREER #football #juventus Temi più discussi: Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani...; Juventus, svolta sul rinnovo di Vlahovic: quando si decide il futuro. Il Milan si muove per Dusan, l’indizio di mercato; Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino. Juventus, Osimhen, Vlahovic e Icardi, che intreccio: lo scenario di mercatoIl futuro del nigeriano Osimhen, del serbo Vlahovic e dell'argentino Icardi si intrecciano: dove giocheranno la prossima stagione? Juventus e Milan in prima fila ... sport.virgilio.it Juventus, dopo la Roma previsto il rientro in gruppo di VlahovicDopo il big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini, Dusan Vlahovic dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo ... gianlucadimarzio.com #Vlahovic resta il miglior 9 della #Juventus nonostante il lungo stop: lo dice la media goal x.com Juventus, oggi Pinsoglio e poi Da McKennie e Spalletti a Vlahovic: i piani della dirigenza - facebook.com facebook