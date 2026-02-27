Juventus | solo 2 acquisti vincenti in 3 anni secondo un rapporto di stampa

Negli ultimi tre anni, la squadra ha acquistato diversi giocatori, ma solo due di questi hanno avuto un impatto positivo. La scelta degli acquisti sembra aver portato risultati limitati, evidenziando alcune difficoltà nelle strategie di mercato. Il rendimento delle nuove leve è stato variabile, e la società si trova a dover riconsiderare le prossime mosse per rafforzare la rosa.

TURIN, ITALIA – 9 MARZO 2025: Teun Koopmeiners della Juventus appare deluso dopo la sconfitta della sua squadra nel match di Serie A contro l'Atalanta, giocato all'Allianz Stadium. Questo momento di difficoltà per i Bianconeri è stato evidenziato anche dalla recente sconfitta per 2-0 contro il Como, una squadra che, sebbene improponibile, ha inflitto un duro colpo alle ambizioni della Juventus per la qualificazione in Champions League. Nel match contro il Como, i gol di Mergim Vojvoda e Lucas Da Cunha hanno condannato la Juventus a un'ulteriore sconfitta che complicherà notevolmente la lotta per un posto in Champions League. La Juventus ha anche esercitato opzioni di acquisto per diversi altri giocatori, tra cui Manuel Locatelli, Moise Kean e Arkadiusz Milik. Tuttavia, i risultati sul campo non rispecchiano le aspettative.