Juventus le lacrime di Thuram sono un punto da cui ripartire

Khephren Thuram, in panchina durante una partita della Juventus, si è emozionato e ha versato lacrime. Le immagini delle sue reazioni sono state condivise dai tifosi bianconeri, che hanno riconosciuto nel gesto un segnale di passione e impegno. La scena ha suscitato reazioni di empatia tra i supporters, diventando un momento di riferimento per la squadra.

