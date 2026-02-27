Thierry Henry ha commentato la situazione della Juventus in vista della partita contro la Roma, sottolineando che si tratta di una squadra composta da campioni. L’ex attaccante ha espresso il suo parere sul momento della squadra, dopo l’eliminazione in Champions League. La Juventus si prepara quindi a una sfida importante in campionato, cercando di migliorare il proprio rendimento.

Thierry Henry ha parlato del momento della Juventus in vista della sfida contro la Roma dopo l’eliminazione in Champions. Il fuoriclasse francese, ora opinionista di Cbs Sports Golazo, ha ricordato con grande orgoglio il suo periodo in bianconero, spiegando perché la Juve fosse grande. E per farlo ha tirato fuori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Henry “Juve una squadra di campioni”

Henry svela il retroscena sulla Juve: «Erano disposti a morire sul campo per la squadra. Quando vidi Tacchinardi pensai di non essere pronto»di Redazione JuventusNews24Henry svela un incredibile retroscena del passato legato alla cultura del lavoro e al sacrificio estremo della Juventus.

Henry stregato dal Bodo Glimt: «Parliamo di soldi, parliamo di nomi, ma niente vale quanto una squadra. Se hai un collettivo vero, allora crei problemi a chiunque!»Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan,...

Henry alla Juventus: Il Grande Errore di Ancelotti

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Non parlo di giocatori sbagliati, ma di scelte sbagliate: Del Piero risponde alla domanda di…; Henry ricorda gli allenamenti alla Juve: Erano pronti a morire, vidi Tacchinardi vomitare e svenire; Henry, il racconto su quando arrivò alla Juve e l’aneddoto su Tacchinardi: Ho pensato ‘non sono pronto’; Amoroso: Oggi in A farei 30 gol! Mandai il Milan in Champions, per colpa di Henry non andai alla Juve.

Henry: La Juve ai miei tempi? I giocatori erano pronti a morire sul campo per la squadraIntervenuto alla CBS, Thierry Henry, ex attaccante francese della Juventus tra le altre, racconta un aneddoto relativa alla sua esperienza in bianconera: Quando arrivai alla ... tuttojuve.com

Non parlo di giocatori sbagliati, ma di scelte sbagliate: Del Piero risponde alla domanda di Henry sul declino della JuventusQuando giocavamo contro una squadra italiana, sapevamo che era difficile superarvi in ??velocità. Che tatticamente eravate solidi e che sarebbe stato sempre difficile segnare contro di voi. Nell’ult ... ilfattoquotidiano.it

#DelPiero: "La #Juventus di #Spalletti mi ha emozionato, è stato pazzesco...", ed #Henry racconta un #retroscena su quando arrivò alla #Juve e vide Tacchinardi vomitare dalla fatica in allenamento: "Pensai ‘non sono pronto’...". La storia della #Juve è fa - facebook.com facebook

Anche Thierry #Henry elogia il cuore della #Juventus in #JuveGalatasaray “La Juve è sempre stata esattamente questo: non arrendersi mai e andare più forte anche con l’uomo in meno. Ho visto questo, una Juve da ‘fino alla fine, disposta a morire in x.com