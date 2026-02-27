Juventus Calvarese Rosso a Kelly? Non c’è attitudine inesistente

Durante la partita tra Juventus e Galatasaray, l’arbitro Calvarese ha mostrato un cartellino rosso a Kelly. Le sue dichiarazioni successive hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli opinionisti, che hanno messo in discussione la decisione presa in campo. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi segue il calcio e ha generato discussioni sulla valutazione dell’arbitro durante l’incontro.

Le parole di Calvarese sul rosso a Kelly Ha destato forti perplessità in diversi opinionisti l'episodio dell'espulsione data a Kelly nel match contro il Galatasaray. Nonostante l'inferiorità numerica, la Juventus è riuscita comunque a segnare altre due reti completando la rimonta impossibile con un netto 3-0 nei 90 minuti. Moviola Inter-Juventus, Calvarese: "Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …"Anche l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato del grossolano errore di La Penna durante Inter-Juventus 3-2, fortemente condizionata dal rosso... Juventus, Gatti non ci sta "Espulsione a Kelly inesistente"Federico Gatti non ci sta e nel post partita non ha mancato di far sentire il suo disappunto per l'inesistente espulsione data a Kelly nel match... Juventus-Galatasaray, bufera sul rosso a Kelly: la moviola di Calvarese. Juventus, il rosso a Kelly scatena le proteste: è maledizione simulazioni. Lo sfogo di Spalletti col quarto uomoVeleni allo Stadium nel ritorno del playoff di Champions: le perdite di tempo del Galatasaray e l'espulsione di Kelly fanno infuriare la Juventus e Spalletti. L'impulsività di Kelly ha un costo sproporzionato, i paradossi di VAR e protocollo sul rosso di Juve-GalatasarayLa Juventus vince 3-2 contro il Galatasaray di Osimhen ma non basta per la qualificazione: il sogno Champions finisce all'Allianz Stadium e ai playoff ... "Arbitro di stasera condizionato da quello che è successo in Inter-Juventus Di certo avrà visto l'episodio, ma non avrà pregiudizi. Gli arbitri studiano ma non si fanno condizionare". - Gianpaolo Calvarese a Prime Video