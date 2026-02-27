Juve in corsa per Goretzka | il piano a costo zero per il doppio colpo

La Juventus sta valutando l'opportunità di rinforzare la rosa con due acquisti a parametro zero, sfruttando occasioni di mercato che non prevedono costi di trasferimento. L'obiettivo è rafforzare il reparto con giocatori di esperienza, pronti a integrarsi nel progetto tecnico senza incidere sul budget. La strategia si concentra su movimenti mirati per aumentare la competitività della squadra nella prossima stagione.

La Juventus accelera su rinforzi di alto livello liberati da obblighi contrattuali, puntando a due arrivi a parametro zero in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale riguarda un centrocampista di caratura internazionale, con l’equilibrio tra valore sportivo e gestione economica al centro della strategia. La dirigenza sta spingendo per assicurare Leon Goretzka, la cui situazione contrattuale favorisce l’ingresso di un tassello di alto livello senza oneri di cartellino. L’idea è chiudere l’operazione in tempi rapidi e contenere al minimo i costi complessivi, proponendo condizioni competitive rispetto alle offerte appellate da altre realtà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

