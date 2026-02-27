Juve Giuseppe Falcao tuona | Il polverone alzato per uno dei rari torti arbitrali è assurdo poi per Kalulu Allora cara FIGC rivoglio…

Domani sera all'Olimpico si terrà il match tra Roma e Juventus, un incontro che spesso viene accompagnato da polemiche e discussioni, sia prima che dopo la partita. Giuseppe Falcao ha commentato pubblicamente, criticando il polverone sollevato riguardo a un presunto torto arbitrale, e ha menzionato anche l’incidente con un giocatore avversario. La partita è attesa con tensione da entrambe le tifoserie.

Domenica sera (ore 20.45) allo stadio "Olimpico" si disputerà il match Roma-Juventus, spesso e volentieri contarnato da polemiche sia prima che dopo e anche questa volta non fa eccezione. Infatti lo speaker radiofonico e tifoso giallorosso, Giuseppe Falcao (figlio dell'ex calciatore brasiliano Paulo Roberto) ha accesso la sfida, lanciando una frecciata al club bianconero sul.