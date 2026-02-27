La Juventus si prepara a una sfida importante, con l’attenzione rivolta alle prossime mosse di mercato e alle scelte tecniche da affrontare. La squadra si trova nel mezzo di un momento di transizione, cercando di rispondere alle pressioni e alle aspettative dei tifosi. Le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni potrebbero influenzare il cammino della stagione, mentre si analizzano i risultati delle recenti partite.

Può un’eliminazione precoce dalla Grande Coppa, con tanto di quattordici milioni almeno di mancati introiti, costituire il trampolino per un vero rilancio? Alla Juve sperano di sì, tra lacrime e rimpianti. Mercoledì, allo Stadium, la Signora ha danzato eroicamente sul filo dell’impossibile accarezzando il sogno di una rimonta epica sul Galatasaray, salvo poi capitolare nella doppia sfida. Niente ottavi di Champions, solo uno tsunami di rammarico nel quale cercare di far galleggiare l’orgoglio ritrovato. L’emozione potente di una serata comunque da ricordare si scontra con la dura realtà dei numeri. L’inutile vittoria lottando per oltre 70 minuti in dieci è stata l’unica delle ultime sei partite tra tutte le competizioni, la conta dei gol parla di nove fatti e diciassette subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, c’è un’altra sfida capitale. Subito il brivido Gasp per Spalletti

Juve, la notte per farsi un bel regalo. Spalletti-Gasp sfida da ChampionsMentre le altre big d’Italia battagliano nelle serate per niente calde d’Arabia, lo Stadium offre stasera (20.

Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: subito un brivido per Meroladi Redazione JuventusNews24Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di...

L’IPOTESI JUVENTUS È DA SCARTARE #juve #juventus #spalletti

Temi più discussi: Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin; Juve, i piani per il futuro: c’è McKennie fino al 2030; Disastro Juve, il Como vince 2-0 allo Stadium. Il quarto posto si allontana.

Domenica c’è la Juve e Gasp si affida a MalenChi lo conosce bene, lo dipinge come un ragazzo di una serenità invidiabile: educato, posato, incline alla battuta e al sorriso. Eppure, sarà forse per il look con pizzetto scuro ... ilmessaggero.it

Pagina 2 | Juve, ora un altro crocevia: c’è la Roma, Bremer caldo per l’Olimpico e Koopmeiners per forza in mezzoSpalletti dopo l’eliminazione in Champions avrà un’altra partita decisiva: contro i giallorossi resta anche il dubbio portiere mentre Cambiaso tornerà tra i titolari. Tutti gli aggiornamenti in vista ... tuttosport.com

#Juventus, l’ad #Comolli: "Ieri un'altra espulsione frustrante e inesistente: non capisco perché abbiano mandato un arbitro con sole 10 gare in Champions" #JuveGalatasaray - facebook.com facebook

Juventus, l’ad Comolli: «Ieri un'altra espulsione frustrante e inesistente: non capisco perché abbiano mandato un arbitro con sole 10 gare in Champions» x.com