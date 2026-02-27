Jordan Bayehe | Mi sento in crescita e pronto a sempre di più

Durante la pausa per le nazionali, la squadra di L'Aquila ha approfittato del tempo per riorganizzarsi e concentrarsi sull’aspetto fisico e tattico. Jordan Bayehe ha dichiarato di sentirsi in crescita e pronto a migliorare ulteriormente. La squadra sta lavorando intensamente per prepararsi alle prossime sfide e consolidare le proprie strategie.

La pausa dedicata alle nazionali ha fornito un tempo cruciale di riflessione e riorganizzazione per la squadra di L'Aquila, con un focus marcato sull'aspetto mentale e su un lavoro individuale strutturato. L'obiettivo è ritrovare il giusto mood e consolidare un'identità di squadra che possa guidare le prestazioni nel prosieguo della stagione, evitando derive speculative e mantenendo il focus sui fatti concreti. Durante la sosta, i giocatori hanno proseguito con schede personali di allenamento, mantenendo la continuità fisica senza perdere di vista la necessità di staccare per ripartire con un mood giusto. L'ultimo confronto perso contro Cantù è stato descritto come particolarmente pesante, ma è stato visto come un evento da analizzare per dimostrare di non essere una squadra relegata a rincorrere sempre.