Johnson verso l' addio alla Dinamo Sassari | si cercano stranieri piccoli sul mercato

La Dinamo Sassari sta valutando diverse opzioni di mercato, con particolare attenzione a giocatori stranieri di altezza contenuta. Questa settimana, la squadra ha lavorato con una rosa ridotta e senza impegni ufficiali, affrontando così un periodo di incertezza. Le decisioni in corso riguardano principalmente rinforzi provenienti dall’estero, che potrebbero entrare a far parte del roster nelle prossime settimane.

La Dinamo Sassari durante questa settimana ha operato con una rosa ridotta e una serie di incognite legate al mercato, in un periodo privo di impegni ufficiali. Carlos Marshall è tornato ad allenarsi, mentre Nate Johnson non è stato avvistato nelle ultime sessioni. Una recente immagine su Instagram sembrerebbe mostrare Johnson su un volo diretto al Cairo, segnale di una possibile operazione di mercato. Se si delineasse l’uscita di Johnson dopo la partenza di Jacob Pullen, attualmente in A2 in Turchia, la squadra si troverebbe di fronte a due possibili scenari di mercato che potrebbero rimodellare la gestione della stagione. La squadra continua a lavorare con risorse limitate, cercando di mantenere l’intesa tra i giocatori rimasti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nate Johnson potrebbe lasciare la Dinamo Sassari?Dinamo Sassari sta vivendo una fase di riflessione sul roster, con movimenti recenti e segnali di incertezza sul fronte internazionale.

