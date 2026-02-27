Joan Thiele a Gradisca d’Isonzo sabato 1 agosto 2026

Sabato 1 agosto 2026, Joan Thiele si esibirà a Gradisca d’Isonzo. L’artista ha trascorso il 2025 impegnata in numerosi concerti durante il tour estivo e invernale, attirando l’attenzione di molti appassionati. La sua presenza sul palco ha coinvolto un vasto pubblico, confermando il suo ruolo tra le protagoniste della scena musicale. La data a Gradisca rappresenta una delle tappe del suo calendario di esibizioni.

Thiele è una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Cantautrice e producer poliedrica, il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’EP Operazione Oro, ha trovato seguito in Atti – una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. 🔗 Leggi su Udine20.it

Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026MILANO – Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e...

