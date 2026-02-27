Jashari sogna la Champions | Il Milan è tutto per me quando ho saputo della possibilità di venire qui

In un’intervista a Mediaset, il centrocampista del Milan ha parlato della sua passione per la Champions League e del suo entusiasmo nel poter vestire questa maglia. Ha descritto il proprio stato di forma e condiviso alcune considerazioni sulla situazione attuale del club rossonero, che sta affrontando diverse sfide in questa stagione. La sua testimonianza rivela il forte legame con il Milan e l’ambizione di competere sui massimi palcoscenici europei.

In un’intervista rilasciata a Mediaset, il centrocampista del Milan ha illustrato il proprio stato di forma e la situazione della squadra rossonera, guidata da Allegri. Il quadro fornito mette in evidenza una fase positiva sia sul piano individuale sia in vista delle prossime sfide di campionato. Ardon Jashari ha descritto una condizione fisica al 100% e ha indicato l’impegno a giocare di più per supportare la squadra nel concretizzare le vittorie nelle prossime partite. Sotto la guida di Allegri, la squadra continua a lavorare per consolidare la forma e migliorare la gestione delle gare. La trattativa per l’ingresso nel club è presentata come sogno diventato realtà, realizzato dopo una lunga trattativa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

