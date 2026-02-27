Jannik Sinner, dopo la sconfitta nei quarti di Doha contro Jakub Mensik, non è tornato in Europa ma è partito subito per gli Stati Uniti, dirigendosi verso Indian Wells. Il tennista altoatesino ha scelto di concentrarsi sulla preparazione per il primo Masters 1000 dell’anno, lasciando alle spalle l’eliminazione e puntando a rinnovare la sua forma sul cemento californiano.

Jannik Sinner riparte dal deserto californiano e dalla “cura-Cahill”. Dopo l’eliminazione nei quarti a Doha contro Jakub Mensik, l’altoatesino non è rientrato in Europa: poche ore dopo la sconfitta è volato direttamente a Indian Wells per preparare il primo Masters 1000 della stagione. Una scelta chiara, quasi simbolica, per voltare pagina subito. In California al suo fianco ci sarà soltanto Darren Cahill. Simone Vagnozzi, infatti, è rientrato in Italia e si riaggregherà al team in vista di Miami. Una gestione programmata, ma che assume un significato particolare in un momento delicato, dopo il k.o. al quinto set con Novak Djokovic a Melbourne e lo stop in Qatar. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, ecco dove vola a tempo record: la scelta che spiega tutto

Leggi anche: Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto

"Jannik Sinner mollato da Laila". Ma il gesto dopo il match spiega tuttoDurante l'Australian Open, Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic in una partita intensa, segnando la fine del suo tentativo...

Here’s How Sinner Welcomed in Candiolo, Italy after Paris 2025 Title Win | Nitto ATP Finals 2025

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: ATP Doha 2026, ufficiale l’orario della sfida Mensik-Sinner: ecco quando si gioca e dove vederla in TV; Sinner: ecco i prossimi tornei dopo l’eliminazione a Doha; Top 5 ATP: ecco i prossimi appuntamenti in calendario; Sinner e Alcaraz, ecco quali sono le giovani promesse che in futuro potrebbero insidiarli.

Sinner e il brutto inizio del 2026: Jannik salta la sfilata di Gucci, niente Milano con la fidanzata. E su Sanremo...Mentre si diffonde la voce che il campione avrebbe un'altra volta detto no al Festivale (fake news) lui rinuncia alla settimana della moda per restare concentrato solo sul tennis ... corrieredellosport.it

Sinner, testa a Indian Wells: Laila passa in secondo piano, l’annuncio di Jannik svela il mancato incontro a MilanoDopo Doha Sinner è volato subito a Indian Wells, dove ha fatto sapere che non potrà essere a Milano per la Fashio Week, rinunciando così a vedere la sua Laila Hasanovic ... sport.virgilio.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Il rammarico di Jannik Sinner dopo la partita contro Novak Djokovic x.com