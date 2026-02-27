jack thorne dopo adolescence ecco il signore delle mosche

Persa la ricchezza dei contenuti esclusivi di HBO, che aveva determinato i successi d Game of Thrones, di Euphoria e di White Lotus, e che da febbraio ha inaugurato il proprio canale on demand, Sky e NOW hanno attinto alle proprie risorse per la produzione de Il Signore delle Mosche, serie tv sceneggiata da Jack Thorne, già autore di Adolescence su Netflix, con cui ha vinto tutto ciò che era possibile vincere nel 2025, in termini di premi televisivi. Come l’omonimo capolavoro della letteratura da cui è tratto, che nel 1983 avrebbe permesso allo scrittore William Golding di vincere il Nobel, anche questo rifacimento, dopo il film di Peter. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Disponibile in esclusiva su Sky la mini serie di Jack Thorne “Il signore delle mosche”Il primo adattamento TV del seminale romanzo del premio Nobel William Golding, in anteprima mondiale alla 76esima Berlinale, da oggi in esclusiva su...

Sky punta in alto con le serie tv: “Il signore delle mosche”, Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani, l’ultimo capitolo degli 883 e torna “Beverly Hills 90210”. Ecco quando e come vederleSky si fa spazio tra le piattaforme di Prime Video, HBO Italia e Netflix, puntando in alto e sulla qualità tra cinema e serie tv originali.

