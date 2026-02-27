Il Bologna ha raggiunto un importante traguardo, passando agli ottavi di finale. L'allenatore ha sottolineato la determinazione dei giocatori e ha espresso la speranza di affrontare un avversario di livello superiore. La squadra si è dimostrata compatta e concentrata durante l’incontro, portando a casa il risultato desiderato. Ora si guarda avanti con l'obiettivo di migliorare e proseguire nel cammino.

Missione compiuta, il Bologna stacca il pass per gli ottavi: "Obiettivo centrato, i ragazzi sono stati bravi. A soffrire prima e prendersi la partita poi, dopo l’espulsione. E se guardiamo al doppio confronto, dico che andiamo agli ottavi con merito". Vincenzo Italiano si gode successo e ottavi, con la sensazione che il successo con il Brann sia un altro passo avanti: "E’ la quarta vittoria consecutiva, abbiamo subito un solo gol in questo ciclo e nelle ultime tre abbiamo tenuto la porta inviolata. Dietro siamo solidi e qualche passo avanti lo stiamo facendo, passi importanti. Però.". C’è un però, per Vincenzo Italiano resta qualcosa da sistemare prima di poter dire che il Bologna è davvero tornato "Un bel po’ di cose le abbiamo messe a posto, ma possiamo e dobbiamo fare meglio, soprattutto davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Italiano non si accontenta. "Bravi, dobbiamo fare di più. Spero di trovare il Friburgo»

