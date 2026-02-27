Italiano non si accontenta Bravi dobbiamo fare di più Spero di trovare il Friburgo
Il Bologna ha raggiunto un importante traguardo, passando agli ottavi di finale. L'allenatore ha sottolineato la determinazione dei giocatori e ha espresso la speranza di affrontare un avversario di livello superiore. La squadra si è dimostrata compatta e concentrata durante l’incontro, portando a casa il risultato desiderato. Ora si guarda avanti con l'obiettivo di migliorare e proseguire nel cammino.
Missione compiuta, il Bologna stacca il pass per gli ottavi: "Obiettivo centrato, i ragazzi sono stati bravi. A soffrire prima e prendersi la partita poi, dopo l’espulsione. E se guardiamo al doppio confronto, dico che andiamo agli ottavi con merito". Vincenzo Italiano si gode successo e ottavi, con la sensazione che il successo con il Brann sia un altro passo avanti: "E’ la quarta vittoria consecutiva, abbiamo subito un solo gol in questo ciclo e nelle ultime tre abbiamo tenuto la porta inviolata. Dietro siamo solidi e qualche passo avanti lo stiamo facendo, passi importanti. Però.". C’è un però, per Vincenzo Italiano resta qualcosa da sistemare prima di poter dire che il Bologna è davvero tornato "Un bel po’ di cose le abbiamo messe a posto, ma possiamo e dobbiamo fare meglio, soprattutto davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Tomei si gode vittoria e prestazione: "Bravi ma dobbiamo fare più gol"
Tare getta acqua sul fuoco: «Dobbiamo essere bravi tutti a fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Discussioni sull' argomento Le migliori bici cargo per chi non si accontenta di un semplice portapacchi; Dell'orgoglio non ce ne facciamo niente. L'Italrugby non si accontenta più; Accontentarsi di poco più della stagnazione? In Italia si può; CALCIO: Italiano vuole chiudere il cerchio col Brann, Piccolo vantaggio | VIDEO.
Trovo che vi sia una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola “felice”, ed è contento, accontentarsi: uno che si accontenta è un uomo felice. [Tiziano Terzani] - facebook.com facebook
Eccolo qui, il grande talento italiano: Alberto Fortis, nato a Domodossola il 3 giugno 1955, un cantautore polistrumentista eclettico, capace di incantare le folle con la sua musica avvolgente e le sue liriche profonde. Sì, perché Fortis non è solo un cantante, è u x.com