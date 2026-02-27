Italia spaccata | riforma giustizia divide generazioni e partiti

Il referendum sulla riforma della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. La riforma ha diviso opinioni tra diverse generazioni e partiti politici, creando tensioni nel panorama politico italiano. Le discussioni si sono concentrate sulle implicazioni della proposta, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali. La consultazione popolare rappresenta un momento di confronto diretto tra cittadini e istituzioni.

Il referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo si preannuncia come un appuntamento cruciale per l’Italia. Un sondaggio recente rivela una nazione spaccata a metà: con alta affluenza, Sì e No si equivalgono al 50%, ma in caso di bassa partecipazione il No sale al 53,1%. La divisione politica è netta, con il centrodestra compatto per il Sì e il Campo Largo altrettanto compatto per il No. I giovani sotto i 35 anni si orientano verso il No, mentre gli over 55 propendono per il Sì. La partecipazione potenziale è più alta al Nord (63%) e tra i laureati (58%), mentre al Sud scende al 45%. La frattura politica emerge chiaramente: oltre il 92% degli elettori di centrodestra voterebbe Sì, mentre nel Campo Largo circa nove su dieci si schierano per il No. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"No alla riforma della giustizia": Rifondazione Comunista e Avs lanciano il comitato dei partitiRifondazione Comunista, sinistra italiana e verdi danno vita, a Palermo, al comitato delle forze politiche per il no alla riforma della giustizia.

"La giustizia non si divide": il saggio di Liprino sulla riforma costituzionale e i rischi per l’equilibrio tra i poteri dello StatoNel dibattito pubblico che accompagnerà il prossimo referendum costituzionale, il volume "La giustizia non si divide", di Alessandro Liprino, si...

Discussioni sull' argomento Referendum sulla Giustizia, una campagna inquinata da estremismi e autogol; Referendum giustizia, Calderone (Forza Italia): È una riforma per il cittadino italiano. Per il cittadino imputato. E tutti possiamo essere imputati.

Referendum sulla giustizia, Rischio per l’indipendenza della magistraturaLa Costituzione, patrimonio politico e culturale di tutti cittadini, ancora una volta viene mutilata dalla c.d. riforma della Giustizia, approvata da camera e senato con i soli voti della maggioranz ... tp24.it

La riforma della giustizia rafforza la democrazia o rafforza chi governa?L'ANGOLO DEI BLOGGER. Quando una maggioranza interviene nello stesso momento su Parlamento, Presidenza della Repubblica e magistratura, non sta facendo ... huffingtonpost.it

Sulla Giustizia si è persa una grande occasione, quella di sostenere tutti insieme una riforma giusta, invece è diventata un’ennesimo scontro di un’Italia spaccata da una politica che urla! Il Si al referendum rappresenta il compimento di una necessità di modifi - facebook.com facebook

