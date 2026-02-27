Italia-India un allineamento industriale oltre che politico

L’Italia e l’India stanno rafforzando la loro collaborazione nel settore industriale, andando oltre gli aspetti politici. L’India, che per decenni ha rifornito le proprie Forze armate con armi e mezzi provenienti dall’Unione Sovietica e successivamente dalla Russia, sta ora ampliando i propri accordi con aziende italiane. La partnership riguarda settori chiave come la difesa e la tecnologia.

L’India sta riscrivendo le regole del proprio approvvigionamento della difesa. Dopo decenni di dipendenza russa, Nuova Delhi cerca partner capaci di trasferire tecnologia e costruire filiere produttive locali, non semplici fornitori di sistemi finiti. Le imprese italiane del settore – specializzate, agili e presenti nelle nicchie tecnologiche più rilevanti – sono in una posizione oggettivamente favorevole Per decenni, l’India ha armato le proprie Forze armate con equipaggiamenti sovietici prima e russi poi. Una scelta che aveva una sua logica – prezzi accessibili, nessuna condizionalità politica, forniture abbondanti -, fino a quando la guerra in Ucraina ha mostrato quanto quella dipendenza fosse fragile. 🔗 Leggi su Formiche.net

