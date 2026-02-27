Italia-India un allineamento industriale oltre che politico

L’Italia e l’India stanno rafforzando la loro collaborazione nel settore industriale, andando oltre gli aspetti politici. L’India, che per decenni ha rifornito le proprie Forze armate con armi e mezzi provenienti dall’Unione Sovietica e successivamente dalla Russia, sta ora ampliando i propri accordi con aziende italiane. La partnership riguarda settori chiave come la difesa e la tecnologia.

L’India sta riscrivendo le regole del proprio approvvigionamento della difesa. Dopo decenni di dipendenza russa, Nuova Delhi cerca partner capaci di trasferire tecnologia e costruire filiere produttive locali, non semplici fornitori di sistemi finiti. Le imprese italiane del settore – specializzate, agili e presenti nelle nicchie tecnologiche più rilevanti – sono in una posizione oggettivamente favorevole Per decenni, l’India ha armato le proprie Forze armate con equipaggiamenti sovietici prima e russi poi. Una scelta che aveva una sua logica – prezzi accessibili, nessuna condizionalità politica, forniture abbondanti -, fino a quando la guerra in Ucraina ha mostrato quanto quella dipendenza fosse fragile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Italia-India, un allineamento industriale oltre che politico Leggi anche: L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la Cina India, il Console d’Italia a Mumbai Walter Ferrara alla India Energy WeekIl Console Generale d’Italia a Mumbai Walter Ferrara ha preso parte alla India Energy Week 2026 che si è tenuta a Goa dal 27 al 30 gennaio. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Unione europea e India, una partnership per la cyber resilienza; Delhi Declaration: 89 paesi firmano sull’AI, ma la governance globale resta un miraggio; Italia-India. La difesa come leva della cooperazione; Il terzo round dei negoziati sul nucleare, l’allineamento Modi-Netanyahu e altre notizie interessanti. Italia-India. La difesa come leva della cooperazioneL’Italia sta intensificando la cooperazione industriale nel settore della difesa con l’India mentre entrambi i governi puntano a mettere in sicurezza le supply chain, proteggere le infrastrutture crit ... formiche.net Italia, India e Kenya uniscono le forze: nasce l’alleanza per portare l’IA in AfricaItalia, India e Kenya firmano a Nuova Delhi accordo strategico per sviluppare infrastrutture e progetti di intelligenza artificiale in Africa ... ilmetropolitano.it Secretary (DP) Shri Sanjeev Kumar exchanged views with Gen. Luciano Portolano, Chief of Italian Defence Forces regarding respective strategic defence priorities. Both sides concurred on the importance of elevating industrial collaborations to deepen India–I x.com Con l'ok definitivo del Consiglio Ue: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia sono designati Paesi di origine sicuri per i rimpatri. L'Italia grazie a Giorgia Meloni ha determinato una svolta totale in sull'immigrazione basandosi su un princ - facebook.com facebook