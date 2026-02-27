Italgas rinnova la rete sul ponte di Santa Maria Maggiore spesa di 200 mila euro

Italgas ha avviato un intervento di rinnovo sulla rete di distribuzione del gas che passa sul Ponte Santa Maria Maggiore, a Dorsoduro. L’operazione prevede un investimento di 200 mila euro e riguarda la sostituzione di tratti della tubazione lungo il ponte. L’intervento si concentra sulla manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture presenti nella zona.

Italgas rinnova il tratto di rete di distribuzione del gas che attraversa il Ponte Santa Maria Maggiore, a Dorsoduro. Un intervento da circa 200mila euro «che coniuga competenze specialistiche e soluzioni ingegneristiche su misura, in un contesto unico come quello veneziano» sintetizza l'azienda.