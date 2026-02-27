Istruzione da governo Schifani 100 mila euro per educazione alimentare

Il governo Schifani ha deciso di destinare 100 mila euro a progetti di educazione alimentare nelle scuole siciliane di ogni livello. Il finanziamento riguarda iniziative rivolte alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e mira a promuovere una maggiore consapevolezza sull’alimentazione tra studenti e insegnanti. La somma sarà distribuita attraverso bandi specifici aperti alle istituzioni scolastiche dell’isola.

Il governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. L'intervento, contenuto in una direttiva dell'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione.