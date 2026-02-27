Istruzione da governo Schifani 100 mila euro per educazione alimentare

Il governo Schifani ha deciso di destinare 100 mila euro a progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. La somma sarà utilizzata per finanziare iniziative rivolte agli studenti e alle istituzioni scolastiche dell’isola. La ripartizione dei fondi riguarda tutte le scuole della regione.

Il governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. L'intervento, contenuto in una direttiva dell'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione.