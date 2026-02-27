Istituti che sono stati accorpati? Un occhio di riguardo sugli organici

In una scuola di provincia si sono riuniti rappresentanti di diversi istituti per discutere delle modifiche organizzative e delle risorse umane. L'incontro si è svolto in un ambiente informale, lontano dai tradizionali uffici amministrativi, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla riorganizzazione degli istituti e alla gestione degli organici. La discussione si è concentrata sui cambiamenti in atto e sulle modalità di applicazione.

Tutti intorno allo stesso tavolo. Non in un ufficio fiorentino, ma in periferia, nella biblioteca di un istituto scolastico di provincia. E' una prima volta per Empoli, una piccola, grande rivoluzione da leggere con ottimismo: ieri Luciano Tagliaferri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale nominato dal Governo commissario ad acta per il piano dei dimensionamenti scolastici, ha incontrato all'IIS Pontormo i dirigenti scolastici della provincia di Firenze insieme a Susanna Pizzuti, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale. Diversi i presidi dell'Empolese Valdelsa che hanno preso parte alla mattinata di confronto. Direttore Tagliaferri, qual è lo scopo di questo incontro e perché a Empoli? "Sono direttore generale da due mesi e la mia prima decisione è stata quella di girare tutta la Toscana.