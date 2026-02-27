Ispezioni nei mercati del centro | cinque ambulanti sanzionati per irregolarità

La polizia locale ha effettuato controlli nei mercati del centro, concentrandosi sulla regolarità delle attività degli ambulanti. Durante le ispezioni sono state riscontrate alcune irregolarità, portando all'applicazione di sanzioni a cinque venditori. Le operazioni mirano a mantenere un ambiente più ordinato e rispettoso delle norme vigenti, assicurando che le regole siano rispettate da tutti gli operatori presenti.

Controlli a tappeto da parte del reparto commerciale della polizia locale per garantire un maggior decoro del centro, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni volte a tutelare l'ordine dei banchi di vendita.