Iscrizioni 2026 2027 in Trentino | la demografia svuota le scuole primarie boom per gli istituti scientifici e tecnologici

In Trentino, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono in calo, con un totale di 14.718 studenti, registrando una diminuzione dello 0,91%. Le scuole primarie e le prime classi delle scuole secondarie di primo grado vedono un calo di iscrizioni, mentre si registra un aumento negli istituti scientifici e tecnologici. La tendenza demografica influisce sulla distribuzione degli studenti nelle diverse scuole della regione.

In Trentino, le iscrizioni al primo anno per il 20262027 calano a 14.718 (-1,21%). Scendono primaria e secondaria di primo grado. Crescono le superiori (+0,31%) e la formazione professionale che totalizza 1.095 iscritti (+2,05%) L'articolo Iscrizioni 20262027 in Trentino: la demografia svuota le scuole primarie, boom per gli istituti scientifici e tecnologici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Iscrizioni scuola 2026/2027: al via dal 13 gennaio la procedura. Già iniziati gli Open Day negli istituti scolasticiLe iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 14 febbraio 2026. Scuole comunali dell’infanzia, anno 2026/2027: il bando per le iscrizioniArezzo, 9 gennaio 2026 – Scuole comunali dell’infanzia, anno 2026/2027: il bando per le iscrizioni. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Iscrizioni on line 2026/2027, calendario e scadenze: adempimenti delle scuole paritarie; Come sono andate le iscrizioni scolastiche 2026 2027, licei pieni; Asilo nido: al via le iscrizioni per l’anno educativo 2026-2027; Iscrizioni scuola 2026/2027, dal 23 febbraio gli adempimenti per le scuole: tutte le scadenze da ricordare. Roma, iscrizioni nidi comunali 2026-2027: domande online fino al 30 marzo, in bando 300 nuovi postiAperte le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni di Roma per il 2026-2027: domanda solo online fino al 30 marzo. In bando 300 posti. ilquotidianodellazio.it Iscrizioni scuola 2026/2027, dal 23 febbraio gli adempimenti per le scuole: tutte le scadenze da ricordareIl 21 febbraio si è conclusa per le famiglie la fase delle iscrizioni online per l’anno scolastico 2026/2027, dopodiché da oggi, 23 febbraio, per le segreterie scolastiche ha avuto inizio la complessa ... tecnicadellascuola.it Iscrizioni scolastiche in Trentino: la fuga da Liceo Colassico - facebook.com facebook