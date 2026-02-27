Irina Shayk a Sanremo magnetica e coraggiosa | abiti salopette trasparenze e cappello da orfanella fashion

Irina Shayk ha fatto il suo debutto a Sanremo con look sorprendenti, tra salopette, trasparenze e un cappello da orfanella. La modella ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media con scelte di abbigliamento che si sono distinte per originalità e audacia, passando dalla conferenza stampa alla serata con gli ospiti più attesi. La sua presenza ha portato un tocco di freschezza alla manifestazione.

Dalla conferenza stampa del 25 febbraio alla terza serata con Carlo Conti e Laura Pausini, Irina Shayk firma una lezione di stile fatta di scelte insolite e abbinamenti audaci. Il pizzo? La sua cifra Da mercoledì 25 febbraio, giorno della conferenza stampa, al palco dell’Festival di Sanremo, Irina Shayk ha fatto una cosa molto semplice e molto rara. È rimasta se stessa. Accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini non ha giocato a fare la diva, ha scelto di esserlo, senza forzature. Il primo colpo d’occhio è arrivato già in conferenza stampa. Bianco puro, un abito lingerie essenziale, linee pulite, niente effetti speciali. Un look semplice, ma su di lei potentissimo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Irina Shayk debutta a Sanremo tra pizzo e trasparenze: i look della modella all’AristonCarlo Conti ha scelto Irina Shayk come co-conduttrice della terza serata del Festival.

Cosa indosserà Irina Shayk a Sanremo? Le ipotesi (fashion) sulla terza puntataDal nero drammatico al nude luminoso, le aspettative parlano di alta moda e impatto da red carpet internazionale.

