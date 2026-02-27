Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk ha attirato l’attenzione del pubblico con i suoi look sul palco dell’Ariston. La modella è salita sul palco e ha partecipato alle esibizioni, indossando abiti diversi durante la serata. Sono state scattate numerose foto che mostrano i dettagli dei suoi outfit e le sue pose durante l’evento.

Irina Shayk ha illuminato il palco dell’Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La co-conduttrice del terzo atto della kermesse, assieme ad Ubaldo Pantani, ha fatto il suo ingresso in scena, accolta da Carlo Conti e Laura Pausini, con un abito in pizzo nero, sandali piumati e gonna in stile pareo. La top model russa ha indossato quattro abiti nel corso della serata, scegliendo sempre il nero. Nella conferenza stampa della mattina all’Ariston Shayk invece aveva scelto un vestito bianco. Ucraina, Vannacci: “La guerra è costata all’Italia 4-5 miliardi. Strategia fallimentare” Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 mln spettatori e 60,6% share. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Irina Shayk a Sanremo 2026, i look della terza serata: le foto

Sanremo 2026, per la terza serata c’è Irina Shayk: le fotoIrina Shayk è pronta a cimentarsi come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, assieme al comico Ubaldo Pantani.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serataDopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk.

Irina Shayk a Sanremo 2026 veste Riccardo Tisci con abiti neri seducenti e anticonformisti, e un brillantino sui dentiUn look total white caratterizzato da sottoveste in pizzo, mules con maxi incrocio e pellicciotto. Irina Shayk a Sanremo 206 è davvero una diva ... vogue.it

Sanremo 2026: figuraccia in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Il festival 2026 di Carlo Conti, con la co-conduttrice Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, è al giro di boa - facebook.com facebook

Sanremo, Ramazzotti e le imitazioni di Pantani danno più ritmo. Irina Shayk incanta l'Ariston | La classifica provvisoria: i 5 nomi x.com