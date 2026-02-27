Iran–Usa guerra alle porte Cina-Gb-Italia | via dal Paese

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate, con Washington che ha disposto l’evacuazione del personale diplomatico e anche Pechino che ha dato lo stesso ordine. Nel frattempo, la Cina, il Regno Unito e l’Italia stanno lasciando il Paese, mentre i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono considerati sempre più instabili. La situazione rimane molto delicata e in evoluzione.

Alta tensione fra Iran e Stati Uniti. Negoziati sempre più in bilico: Washington ordina al personale diplomatico di abbandonare l'area e così anche Pechino. Sale il rischio di un possibile attacco mentre, sugli accordi, Teheran dice no a richieste eccessive. Servizio di Massimiliano Cochi.