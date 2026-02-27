Iran Trump non è contento dei negoziati ma precisa | Attaccarli rovescerebbe il regime? Nessuno lo sa Ancora non ho deciso

Donald Trump ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’andamento dei negoziati con l’Iran e ha precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Ha inoltre affermato che attaccare l’Iran potrebbe rovesciare il regime, ma che nessuno sa se questa sia una possibilità concreta. Il presidente ha lasciato aperta la porta a ulteriori valutazioni senza escludere interventi militari.

Donald Trump non è contento dell'andamento dei negoziati con l'Iran. Lascia ancora uno spiraglio per il dialogo, senza però non escludere l'ipotesi di un intervento militare. Il «no alle armi nucleari», spiega, non convince Teheran aggiungendo di non aver preso una «decisione finale» su possibili attacchi. «Voglio un accordo. Voglio evitare una soluzione militare ma a volte bisogna farlo», ha detto ai giornalisti prima di salire sul Marine One. Se gli Usa attaccassero l'Iran ci sarebbe un cambio regime? «Nessuno lo sa. Potrebbe esserci, e potrebbe non esserci». «Abbiamo il più grande esercito del mondo. Non c'è niente di simile. Mi piacerebbe non usarlo, ma a volte bisogna farlo.