Iran la Cina ai suoi cittadini | Lasciare il Paese il prima possibile – La diretta

Il ministero degli Affari esteri cinese e le rappresentanze diplomatiche in Iran hanno diffuso un avviso indirizzato ai cittadini cinesi presenti nel paese, invitandoli a lasciare l’Iran il prima possibile. La comunicazione si basa sulla situazione di sicurezza attuale e raccomanda di evitare spostamenti verso il territorio iraniano. Nessun dettaglio aggiuntivo o motivazione viene fornita nel comunicato ufficiale.

“Alla luce dell’attuale situazione di sicurezza in Iran, il ministero degli Affari esteri della Cina e l’Ambasciata e i Consolati cinesi in Iran ricordano ai cittadini cinesi di astenersi dal recarsi in Iran“. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento consolare del ministero degli Affari esteri sul proprio account ufficiale WeChat. Il comunicato invita inoltre i cittadini cinesi già presenti in Iran a rafforzare le misure di sicurezza e a lasciare il Paese il prima possibile. Lo riporta Global Times. Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al Busaidi incontrerà oggi a Washington il vicepresidente statunitense JD Vance e altri funzionari americani per colloqui nell’ambito delle trattative sul nucleare fra gli Usa e l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa (e pubblica le foto satellitari) Pechino ai suoi cittadini: «Via il prima possibile da Teheran»C'è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

Iran, gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese

