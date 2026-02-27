Negli ultimi giorni, sono stati registrati progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con entrambe le parti che si preparano a riprendere le trattative dopo le consultazioni nei rispettivi paesi. La situazione rimane in evoluzione, mentre si cercano modalità per riavvicinare le posizioni. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per il ritorno al tavolo dei colloqui.

Sono stati fatti “significativi progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Riprenderemo le trattative subito dopo le consultazioni che si svolgeranno nelle rispettive capitali. I colloqui a livello tecnico si terranno la prossima settimana a Vienna”. Così il ministro degli Esteri dell’Oman Badr Albusaidi, che ieri ha mediato i colloqui indiretti di Ginevra. Una nota discorde nella grancassa mediatica che urge il sangue degli iraniani. A dire il vero di note discordi se ne rinvengono altre, ma prima di darne conto vanno presi sul serio i segnali di allarme, in particolare la sollecitazione dell’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee – devoto a Tel Aviv – al personale dell’ambasciata: “Se volete lasciare Israele, fatelo oggi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. I negoziati e il gioco di specchi di Trump

