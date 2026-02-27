Iran ecco i missili pronti al lancio | anche l’Italia può finire nel mirino

In Iran, sono stati segnalati missili pronti al lancio e si teme che anche l’Italia possa essere coinvolta. I colloqui tra Stati Uniti e Iran non stanno portando a risultati concreti e le tensioni tra i due paesi continuano a crescere. Se le trattative falliranno, potrebbe scatenarsi un conflitto con conseguenze imprevedibili, secondo le fonti ufficiali.

Se i colloqui Usa e Iran non andranno a buon fine (e le premesse non sono affatto buone) inizierà una nuova guerra dai risvolti imprevedibili. Per gli Usa sarà una resa dei conti necessaria dal 1979, quando con la rivoluzione islamica fu assaltato il consolato di Teheran. E dopo il grande schieramento di forze in campo attuato da Trump, con oltre 200 velivoli, due portaerei e una decina tra incrociatori e pattugliatori, ciò che potrebbe accadere è anche uno scontro con la Marina iraniana che punta a bloccare lo strategico Stretto di Hormuz. Ma ancora più preoccupante è il fatto che nelle ultime ore gli Usa stiano accusando l’Iran di star preparando un attacco con missili balistici a lungo raggio con i quali potrebbe in teoria colpire Israele, le basi statunitensi in Arabia e arrivare fino al nostro spazio aereo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Dopo Maduro, Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei. Bibi: “Pronti a colpire l’Iran”Archiviata la pratica Nicolas Maduro, ora l’“attenzione” di Donald Trump e del suo sodale Benjamin Netanyahu potrebbe spostarsi sulla Guida Suprema...

BREAKING NEEWS - l’Iran svela missili ipersonici mentre Israele e USA lanciano l’allarme

L'arsenale dell'Iran e i missili puntati contro le basi Usa: ecco cosa spaventa l'AmericaIl vicepresidente Vance: gli ayatollah non ci trascineranno in una lunga guerra. Ma il regime conta su 2mila vettori a medio-lungo raggio problematici ... avvenire.it

Missili iraniani pronti al lancio: l’Italia può finire nel mirinoSe i colloqui Usa e Iran non andranno a buon fine (e le premesse non sono affatto buone) inizierà una nuova guerra dai risvolti imprevedibili. Per gli Usa ... panorama.it

L’ #Iran sarebbe vicino a un accordo con la #Cina per l’acquisto di missili CM-302. Secondo Reuters, l’intesa, in fase di negoziazione da due anni, sarebbe accelerata dopo il conflitto di 12 giorni con Israele nel 2025 In rassegna: x.com

TRUMP AVVERTE: “ I MISSILI DELL’IRAN POTREBBERO COLPIRE NOI E L’EUROPA “. - facebook.com facebook