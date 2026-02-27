Oggi è stata annunciata a Palermo la disponibilità di una nuova terapia per l'ipoparatiroidismo cronico. Questa si basa sull'uso del palopegteriparatide, un ormone nativo con un'emivita molto lunga. La novità permette di migliorare la gestione della condizione e di offrire nuove possibilità di trattamento ai pazienti affetti da questa patologia.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Oggi è disponibile "una nuova terapia per la gestione dell'ipoparatiroidismo cronico, basata sull'utilizzo del palopegteriparatide, che consente di dare ai nostri pazienti l'ormone nativo con un'emivita molto lunga. Le conseguenze più importanti per la gestione della malattia sono: stabilità dei livelli di calcio; stabilità dei livelli di fosforo; probabile riduzione di complicanze renali come nefrolitiasi, nefrocalcinosi e insufficienza renale; miglioramento della qualità di vita. C'è poi un impatto positivo globale sulla storia naturale della patologia che probabilmente può portare al miglioramento della longevità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ipoparatiroidismo, Palermo (Ucbm): "Oggi possibile migliore gestione"

