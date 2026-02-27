iperfinish svela le carte un team forte e ambizioso

Sulla collina di Pulica nei pressi del ristorante "Lo Spigo" è avvenuta la presentazione della squadra allievi del Team Iperfinish che si prepara al debutto stagionale previsto nella classica Coppa Cei il prossimo 15 marzo. Dopo la grande stagione 2025 con 23 vittorie, e il secondo posto nella classifica nazionale delle società, il gruppo con il presidente Giacomo Vierucci, Moreno Ragoni e lo staff tecnico, ha rinnovato la squadra con quattro conferme e sette nuovi arrivi tutti debuttanti in categoria. La squadra è ritenuta in grado di essere ancora ottima protagonista e le ambizioni non mancano, ed in verità nessuno le ha nascoste in occasione del battesimo ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

