Investito in scooter a Montesacro morto in un incidente il militante di Fratelli d'Italia Renzo Mariani

Un militante di Fratelli d’Italia è morto al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato investito in scooter su viale Jonio a Montesacro. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica. Gli esponenti del partito nel Municipio III hanno espresso cordoglio per la scomparsa dell’uomo. La vittima aveva 45 anni.

Renzo Mariani è deceduto al Policlinico Umberto I di Roma dopo un incidente su viale Jonio. Il ricordo degli esponenti di FdI del Municipio III. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente a Montesacro, scontro tra auto e scooter: morto attivista di Fratelli d'Italia Leggi anche: Incidente in via Ammiraglio Rizzo, investito da un postino in scooter: morto un anziano Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Investito da uno scooter, muore due giorni dopo in ospedale; Pensionato muore due giorni dopo essere stato investito da uno scooter a San Fruttuoso; San Donato, 62enne travolto in scooter: individuato il proprietario dell’auto pirata; Roma, incidente sul raccordo anulare: uomo muore nello scontro tra uno scooter e un'auto. Pensionato muore due giorni dopo essere stato investito da uno scooter a San FruttuosoPietro Cabras aveva 82 anni. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi, ma il medico del 118 era riuscito a stabilizzarlo. E’ la terza vittima della ... ilsecoloxix.it Genova, è morto il 83enne investito a San FruttuosoGenova, morto l’83enne investito in via Paolo Giacometti a San Fruttuoso. È la terza vittima della strada in città dall’inizio dell’anno. ligurianotizie.it #21febbraio2026 #lineaverdeitalia Dall’Ufficio Stampa Rai Napoli e Pompei protagoniste a "Linea Verde Italia" RENZO ARBORE - Pagina Ufficiale guida d'eccezione Linea Verde Italia, il programma di Rai1 condotto da Monica Caradonna e Tinto, fa tappa a - facebook.com facebook