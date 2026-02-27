Investita mentre viaggiava in bicicletta | dichiarata la morte cerebrale

Una donna di 53 anni è stata investita ieri in via Vasco De Gama a Foligno da un furgoncino. L’incidente è avvenuto durante un viaggio in bicicletta e, dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale della donna, che era stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Dichiarata la morte cerebrale della 53enne investita nella giornata di ieri, 26 febbraio, in via Vasco De Gama a Foligno da un furgoncino che si è subito fermato per prestare soccorso alla donna.Le condizioni della 53enne sono apparse fin da subito critiche a causa dello scontro con il veicolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Scivola da una scala mentre pota un albero: dichiarata la morte cerebrale per un ex ginecologoMorte cerebrale per Lorenzo Speciale, 70 anni, ginecologo in pensione di Partinico. Investita mentre viaggia in bicicletta: donna ricoverata in gravissime condizioni. Automobilista indagatoÈ ricoverata in gravissime condizioni una ciclista investita ieri, intorno alle 13. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Terribile incidente a Rivoli: uomo in bici investito da un camion, Salvatore Scala è morto in ospedale; Investita in monopattino da un'auto: una ragazza finisce all'ospedale; Anziano muore investito dal camion dei rifiuti; Foligno, ciclista investita da un furgone: è grave. San Donato, caccia aperta al pirata della strada: frammenti e telecamere sulle tracce della Kia La Polizia locale ricostruisce la fuga dopo l’impatto sulla via Emilia. Il 62enne investito mentre viaggiava sullo scooter è ricoverato al San Carlo, fuori pericolo #S - facebook.com facebook