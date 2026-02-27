Investita mentre viaggia in bicicletta | donna ricoverata in gravissime condizioni Automobilista indagato

È ricoverata in gravissime condizioni una ciclista investita ieri, intorno alle 13.30, in via Vasco De Gama a Foligno. La donna è stata travolta dal conducente di un furgoncino che si è subito fermato per chiamare i soccorsi e prestare la prima assistenza.Lo scontro è stato particolarmente.