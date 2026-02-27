Intesa Sanpaolo | un miliardo per rialzare Calabria Sicilia e Sardegna

Intesa Sanpaolo ha annunciato un investimento di un miliardo di euro destinato alle aree della Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal maltempo. Il piano prevede interventi specifici per sostenere le comunità e le imprese locali che hanno subito danni. La banca ha comunicato le modalità con cui verranno distribuite le risorse e le tempistiche di attuazione del progetto.

Intesa Sanpaolo stanzia un miliardo per le zone colpite dal maltempo: ecco come funziona il piano di sostegno Intesa Sanpaolo ha annunciato un pacchetto da un miliardo di euro per sostenere famiglie, privati e imprese delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sicilia e Sardegna. L'iniziativa mira a garantire liquidità immediata e a supportare la continuità delle attività economiche e sociali. Il presidente regionale Fabrizio D’Agostino ha espresso soddisfazione per la collaborazione con Federalberghi, evidenziando il supporto alle aziende attraverso finanziamenti dedicati e la sospensione delle rate dei mutui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria, Sicilia e Sardegna: oltre un miliardo di euro per la ricostruzione dopo il maltempo.Il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per sostenere la ripartenza di Calabria, Sicilia e Sardegna, dopo i danni causati dal ciclone Harry...

