Interinali Ast in presidio notturno | cresce la protesta a Palermo

A Palermo, il presidio notturno degli interinali di AST si intensifica, con molti colleghi che rimangono in rimessa durante la notte. La protesta continua senza sosta e coinvolge un numero crescente di lavoratori che manifestano il loro disagio. La situazione si protrae da diversi giorni e attira l’attenzione della città. La mobilitazione rimane aperta e senza indicazioni di fine imminente.

PALERMO, 27 febbraio 2026. Prosegue senza sosta la mobilitazione di circa trenta autisti e meccanici dell’Azienda Siciliana Trasporti, che hanno trascorso la notte all’interno della rimessa di via Ugo La Malfa, a Palermo. La protesta va avanti da giorni e nasce dal timore concreto di perdere il posto di lavoro dopo otto anni di servizio svolto tramite agenzie interinali. Al centro della contestazione vi è la decisione dell’azienda, partecipata dalla Regione Siciliana, di bandire una selezione per 73 operatori di esercizio. Secondo i manifestanti, non sarebbe stato previsto alcun punteggio aggiuntivo o criterio premiale per chi lavora già dal 2018, nonostante l’esperienza maturata sul campo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Interinali Ast in presidio notturno: cresce la protesta a Palermo Ac Boilers, nessuna certezza sul futuro dei lavoratori: presidio di protesta notturno a Gioia del colleUna parte dei 130 dipendenti del gruppo hanno montato una tenda all'esterno dello stabilimento, chiedendo certezze sul passaggio ad Az Impianti Tende... Ast, bando autisti sospeso: Commissione Ars chiede revisione e tutela dei lavoratori interinaliLa commissione Trasporti blocca il concorso per 73 posti e invita a rivedere il piano aziendale. Continua protesta, interinali dell'Ast trascorrono la notte nell'aziendaNotte trascorsa senza dormire, tra autobus e auto parcheggiate nel piazzale della rimessa Ast in via Ugo La Malfa, a Palermo, per non lasciare soli i colleghi arrivati da fuori provincia. (ANSA) ... ansa.it Ast, interinali fermano 40 mezzi come protesta contro il concorsoPALERMO – Sono circa una quarantina, tra meccanici e autisti, gli interinali dell’Ast che, come forma di protesta contro il concorso che apre le porte a 73 nuove assunzioni, da stamattina nella rimess ... livesicilia.it