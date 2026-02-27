L'Inter si prepara a cambiare approccio tattico, con un nuovo modulo che mira a potenziare l’attacco nelle competizioni europee. La squadra si appoggia sulla guida di Cristian Chivu, responsabile tecnico che ha deciso di apportare modifiche alla strategia di gioco. La rivoluzione è in atto e riguarda principalmente le scelte sul campo per migliorare le prestazioni in campo internazionale.

La stagione nerazzurra si avvia verso una fase di cambiamento guidata da un punto fermo di lunga data: il responsabile tecnico Cristian Chivu. La conferma del tecnico segna l’inizio di una metamorfosi tattica volta a rendere la squadra più efficace, moderna e imprevedibile nella gestione degli spazi, con un progetto che punta a rilanciare l’assalto all’Europa. La continuità sulla panchina si accompagna a una riconfigurazione del modo di concepire il gioco: un percorso orientato a un modello più dinamico che valorizzi le potenzialità del gruppo, mantenendo solide le basi difensive pur ampliando le linee di azione in fase offensiva. L’obiettivo è rendere la manovra nerazzurra meno prevedibile e in grado di offrire vari percorsi di finalizzazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter pronta alla rivoluzione tattica: modulo per rilanciare l'assalto all'Europa

Chivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’EuropaChivu confermato e Inter pronta a cambiare pelle: nuovo modulo e rivoluzione tattica per rilanciare l’assalto all’Europa Rinnovo Carnesecchi,...

Chivu blinda la panchina e l’Inter prepara la rivoluzione: un nuovo modulo per l’assalto all’EuropaCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Inter, rivoluzione alle porte: Barella e Thuram i big in bilico. Oaktree dice sì a un super colpo, chi arriva; Riparte la Mls, ma dal 2027 il calendario sarà allineato al calcio europeo per crescere ancora; Mercato Inter, la rivoluzione scatta in anticipo: cessioni illustri in arrivo; Inter, rivoluzione tra i pali: dalla Premier firma il portiere della Nazionale.

Chivu confermato e Inter in trasformazione: rivoluzione tattica e nuovo modulo per rilanciare l’assalto all’EuropaL’Inter riparte da basi solide e da un punto fermo ben definito: Cristian Chivu. L’ex difensore, protagonista del Triplete e oggi guida tecnica dei nerazzurri, si è guadagnato la conferma grazie alla ... calcionews24.com

Inter, rivoluzione alle porte: Barella e Thuram i big in bilico. Oaktree dice sì a un super colpo, chi arrivaL'euroflop dell'Inter accelera la rivoluzione. Questa volta la rosa sarà profondamente modificata: via uno tra Thuram e Barella, ma si pensa anche a un top. sport.virgilio.it

Manca ancora qualche mese alla prossima stagione, ma Nike avrebbe già pronta una maglia retró per l’Inter 2026/27 Secondo “Footy Headlines” il kit sarà un omaggio all’epoca d’oro del Club, con la scritta “Inter” al centro che andrà a sostituire lo storico sp - facebook.com facebook

Mercato, Gazzetta choc: "Inter pronta a cedere Barella nel caso in cui..." x.com