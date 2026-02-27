Inter in corsa per Goretzka | la rivelazione di Fabrizio Romano

L’Inter sta seguendo da vicino la situazione di Goretzka, con l’obiettivo di portarlo in squadra nella prossima stagione. Fabrizio Romano ha rivelato che i nerazzurri stanno considerando questa possibilità e stanno lavorando per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento. L’attenzione del club rimane focalizzata su operazioni a parametro zero, in modo da rinforzare la rosa senza aggravare troppo il budget.

L'operatività di mercato dell'Inter per la prossima stagione è orientata verso opportunità a parametro zero, con l'obiettivo di rafforzare la squadra mantenendo equilibrio economico. L'attenzione è rivolta a profili in scadenza contrattuale e in grado di offrire esperienza internazionale e contributi immediati al progetto tecnico. Nel quadro delle valutazioni, la dirigenza analizza profili in libertà contrattuale capaci di integrarsi rapidamente nello spogliatoio e nel modulo di gioco. tra i nomi monitorati spicca Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco in scadenza contrattuale. La sua esperienza sui palcoscenici internazionali e la fisicità del giocatore vengono ritenute compatibili con le esigenze della squadra, offrendo una presenza affidabile a centrocampo.