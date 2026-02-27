Inter Club torna l’iniziativa della ‘partita speciale’ contro il Genoa | tutte le attività

Sabato 28 febbraio si svolgerà una partita speciale tra Inter e Genoa, un evento tradizionale che coinvolge gli Inter Club. Questa iniziativa prevede diverse attività organizzate per i tifosi, che si riuniranno per sostenere la loro squadra durante l'incontro. L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione per i membri dei club e gli appassionati della squadra.

Inter Club. Sabato 28 febbraio, in occasione della sfida tra Inter e Genoa, torna la tradizionale partita speciale dedicata agli Inter Club. L’evento rappresenta un momento di grande festa per i tifosi nerazzurri, che avranno l’opportunità di vivere il mondo dell’Inter da vicino in una giornata pensata appositamente per loro. La giornata prenderà il via con un’esclusiva visita all’Inter HQ riservata a 150 soci provenienti da diversi club italiani ed esteri. Un’esperienza unica che permetterà di scoprire gli spazi del club e di conoscere da vicino l’organizzazione interna, immergendosi completamente nell’universo nerazzurro. L’esperienza proseguirà allo stadio con le consuete attività dedicate ai soci junior, come Welcome Team, High Five e Bimbi in Campo, e ai soci senior, con Walk About, Sbandieratori e Players Parade. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Genoa Inter, campagna vaccinale al Ferraris: iniziativa speciale prima del match. In occasione della sfida di domenica alle 18 al Ferraris sarà possibile aderire gratuitamente alla campagna di vaccinazione.

