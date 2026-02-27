Integratore per migliorere la memoria accorcia la vita degli uomini
Una recente ricerca evidenzia come alcuni integratori utili per migliorare la memoria possano avere effetti inattesi sulla durata della vita maschile. Due aminoacidi, presenti in molti alimenti e integratori, sono stati analizzati per capire come influenzano il corpo e la longevità. La scoperta apre nuove domande su l’uso di questi prodotti e il loro impatto a lungo termine.
Un nuovo studio scientifico riaccende l’attenzione su alimentazione e aspettativa di vita. Due aminoacidi molto comuni, presenti nei cibi proteici e negli integratori, potrebbero influenzare la longevità. Ma l’effetto non sarebbe lo stesso per uomini e donne. La ricerca è stata pubblicata su Aging-US con il titolo “Il ruolo della fenilalanina e della tirosina nella longevità: uno studio di coorte e di randomizzazione di Mendelian”. Il lavoro è stato guidato da Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang e Kaixiong Ye della Università di Hong Kong e della Università della Georgia. L’obiettivo era chiaro: capire se i livelli nel sangue di fenilalanina e tirosina siano collegati alla durata della vita. 🔗 Leggi su Billipop.com
