Una recente ricerca evidenzia come alcuni integratori utili per migliorare la memoria possano avere effetti inattesi sulla durata della vita maschile. Due aminoacidi, presenti in molti alimenti e integratori, sono stati analizzati per capire come influenzano il corpo e la longevità. La scoperta apre nuove domande su l’uso di questi prodotti e il loro impatto a lungo termine.

Un nuovo studio scientifico riaccende l’attenzione su alimentazione e aspettativa di vita. Due aminoacidi molto comuni, presenti nei cibi proteici e negli integratori, potrebbero influenzare la longevità. Ma l’effetto non sarebbe lo stesso per uomini e donne. La ricerca è stata pubblicata su Aging-US con il titolo “Il ruolo della fenilalanina e della tirosina nella longevità: uno studio di coorte e di randomizzazione di Mendelian”. Il lavoro è stato guidato da Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang e Kaixiong Ye della Università di Hong Kong e della Università della Georgia. L’obiettivo era chiaro: capire se i livelli nel sangue di fenilalanina e tirosina siano collegati alla durata della vita. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Integratore per migliorere la memoria accorcia la vita degli uomini

Leggi anche: Salute e pensione, la povertà accorcia la vita degli anziani: fino a nove anni in meno

Leggi anche: Senzatetto, la strage invisibile che accorcia la vita: 414 morti in Italia nel 2025

Temi più discussi: Il magnesio può migliorare il sonno? Ecco cosa dicono gli esperti; Focus e memoria, gli integratori e i nootropi naturali che funzionano meglio del caffè per lo studio; Gli integratori con ingredienti bioattivi supportano una longevità sana; Massa muscolare, uno studio dimostra che solo quattro integratori sono davvero utili per la crescita.

Sempre stanca dopo l’influenza? I migliori integratori e ricostituenti per tornare subito in forzeSei ancora stanco dopo una settimana di influenza? scorpi tutti gli integratori a base di vitamine, minerali e antiossidanti utili per ritornare a correre come prima. dilei.it

La Verità sugli Integratori Più VendutiScopri la verità sugli integratori più venduti e quali funzionano davvero per migliorare la tua salute nel 2026. microbiologiaitalia.it

Scopri l'approfondimento della nostra cosmetologa Amanda su Collagen Drink. Un integratore alimentare pensato per migliorare l’aspetto delle rughe e l’elasticità cutanea. E tu cosa aspetti ad iniziare un approccio In&Out per il benessere della tua pelle #Bio - facebook.com facebook